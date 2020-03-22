نجم الزمالك السابق: تاكيس أجبر القطبين على الخوف من وادي دجلة

قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن تاكيس، مدرب دجلة السابق، أجبر الأهلي والزمالك على الخوف من دجلة، بسبب طريقته الهجومية.

وأكد محمد عبدالواحد خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تاكيس نجح في خلق حالة في الكرة المصرية، وإدارة وادي دجلة كانت متمسكة باستمرار تاكيس"

وتابع: "وادي دجلة لعب بصورة هجومية بحتة وتغافل الأدوار الدفاعية، وتاكيس غير من شكل وادي دجلة ونجح في فرض أسلوبه علي اللاعبين".