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عاجل.. تونس تعلن عن اكتشاف بؤرة كورونا بإحدى المدن

السبت 21/مارس/2020 - 11:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي منذ قليل، عن وجود بؤرة كورونا في تونس، قائلا إنها موجودة في منطقة صغيرة دون الكشف عن مكانها.

وأفاد المكي خلال استضافته الليلة في قناة 'قرطاج +'، أنه سيتم تطويق هذه البؤرة "في حال تم الالتزام بالحجر العام"، وتابع "لن أسمي مكان البؤرة.. إذا كثرت هذه البؤر فسوف يحصل لنا ما حصل في بقية الدول".

ويجدر التذكير، بأن تونس كانت قد أعلنت إلى حد الآن تسجيل 60 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لدى إمرأة مسنة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.
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