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"أرامكو": قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة لتجنب مخاطر كورونا
السبت 21/مارس/2020 - 11:39 م
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الفجر السعودي
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قال رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، إن صحة وسلامة موظفي الشركة ومرافقها وأعمالها أساسا تقوم عليه، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍ استثنائي مع انتشارفيروس كورونا، مؤكداً أنهم في أرامكو يراقبون الوضع عن كثب.
وقال الناصر: "قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة في مناطق أعمالنا كافة، إضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة، بهدف تقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى".
وأضاف: "إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك وضعنا خططا للطوارئ والوقاية في مناطق أعمالنا، بما يضمن استمرارية العمل والوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.
وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.
ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا.
ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.
وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.
وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.
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