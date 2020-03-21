"أرامكو": قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة لتجنب مخاطر كورونا

قال رئيس شركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، إن صحة وسلامة موظفي الشركة ومرافقها وأعمالها أساسا تقوم عليه، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍ استثنائي مع انتشارفيروس كورونا، مؤكداً أنهم في أرامكو يراقبون الوضع عن كثب.





وقال الناصر: "قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة في مناطق أعمالنا كافة، إضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة، بهدف تقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى".





وأضاف: "إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك وضعنا خططا للطوارئ والوقاية ‏في مناطق أعمالنا، بما يضمن استمرارية العمل والوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة".



