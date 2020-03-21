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مفاجأة.. الزمالك يجهز عرض مالي ضخم لخطف جوكر الأهلي

السبت 21/مارس/2020 - 11:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في ضم واحد من نجوم غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

 

الزمالك يرغب في خطف أحمد فتحي

 

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع أحمد فتحي نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

غياب أحمد فتحي عن جلسة الأهلي لتجديد عقده

 

ويحاول النادي الأهلي تجديد عقد أحمد فتحي خلال الفترة القادمة لضمان بقائه في صفوف الفريق ولكن اللاعب غاب عن الجلسة المقرر عقدها مع مسئولو النادي الأحمر بسبب تواجده خارج القاهرة.

 

مبلغ ضخم من الزمالك لخطف فتحي

 

ويدرس مسئولو نادي الزمالك تقديم عرض ضخم إلى أحمد فتحي لإقناعه بالانضمام إلى النادي الأبيض في الفترة القادمة ويصل هذا العرض إلى 20 مليون جنية في الموسم الواحد.

 

وسيعقد أحمد فتحي جلسة أخرى مع مسئولو النادي الأهلي الفترة القادمة للتفاوض حول إمكانية تجديد عقده مع الفريق الفترة الحالية والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

 

بينما يتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من اصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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