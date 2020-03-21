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في عيد الأم.. منال سلامة توجه نصائح لأمهات مصر من خلال الفجر الفني

السبت 21/مارس/2020 - 11:54 م
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منال سلامة
منال سلامة
ريهام كمال
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أعطت النجمة منال سلامة، نصائح للأمهات الجدد في عيد الأم الذي نحتفل به اليوم وهو من أقرب الإحتفالات لدينا جميعًا.

وقالت منال سلامة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": لا تستعجلي أن تكوني أمًا، حين يكون لديكي القدرة أن تكوني أم افعليها".

وتابعت: "اقرئي كثيرًا في علم النفس والطفولة، وإحتياجات كل سن، والمراحل العمرية للأ"فال مختلفة جدًا، ولا يصح أن نربيهم كما قاموا أهلنا بتربيتنا، ويجب أن ندرك أولادنا في أي عصر".

وأضافت منال سلامة، خلال نصائحها: "أول نصيحة أبعدي أبنائك عن السوشيال ميديا، والهواتف المحمولة".

وعن أبنائها في الصغر قالت: "كانت تؤتي إليهم بأفلام الكارتون وعلى ثقة إنها جيدة وهذه المشكلة ان نترك أبنائنا يفتحوا موقع اليوتيوب ويشاهدون أي شيء يظهر أمامهم".

وأشارت: "يجب مراقبة أبنائك حتى عمر الـ18 عامًا وتشاهدي المحتوى الذي يشاهده، خاصةً أول ستة أعوام مهمين جدًا في حياة الطفل ومن اليوم الأول يوجد العقل اللاواعي يخزن به كل شيء، لأنه على مدار عام ونصف العام يستمع الطفل لمن حوله ودخلت إلى العقل اللاواعي وتكونت وخرجت، تفرغي لطفلك تفرغ تام خلال الستة أعوام الأولى لبناء شخصيته وحياته ومشاعره".

ومن ناحية آخرى انتهت الفنانة منال سلامة، من تصوير مشاهدها في الفيلم القصير "ألوان" وتقوم بدور فنانة تشكيلية تعاني من مشاكل بينها وبين ابنتها، تم تصوير الفيلم ي مدينة الأسكندرية.

فيلم "ألوان" بطولة طارق عبد العزيز، منال سلامة، نور إيهاب، تأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج مُحِب وديع ومن إنتاج شارك وحياة المحبة.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال منال سلامة، التليفزيونية مسلسل "عائلة الحاج نعمان" وهو من بطولة صلاح عبد الله، تيم حسن، يسرا اللوزي، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبه مجدي، صفاء الطوخي، كريم أبوزيد، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

ويعتبر مسلسل "عائلة الحاج نعمان" هو أول مرة تٌقدم الفنانة منال سلامة، من خلاله دور الشر والتي قدمته بمهارة شديدة لدرجة كرهها الجمهور من خلاله لما فيه من شر كبير وكان مفاجأة كبيرة للجمهور المحب لها.
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