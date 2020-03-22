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سميرة عبد العزيز تتراجع عن قرار الإعتزال بعد وصية زوجها

الأحد 22/مارس/2020 - 12:13 ص
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سيمرة عبدالعزيز
سيمرة عبدالعزيز
نادين نجدي
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تراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز عن الاعتزال، بعد وصية زوجها محفوظ عبد الرحمن.


قالت الفنانة سميرة عبد العزيز:" أعتبر الفن رسالة، وهذه كانت وصية زوجى "محفوظ عبد الرحمن"، في آخر لحظات حياته.


و أضافت سميرة خلال لقاءها مع الأعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه ، واحد من الناس على شاشة النهار:" تراجعت عن الإعتزال بعد وصية محفوظ، وقمت بتنفيزها على الفور، وحالياً أقدم مسرح وأجهز لمسلسل في رمضان القادم".
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