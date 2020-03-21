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مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ حصريا لاول مرة على قناة أون إي ON E الفضائية | اعرف موعد عرضه

السبت 21/مارس/2020 - 11:48 م
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مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎
مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎
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مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ حصريا لاول مرة على قناة أون إي ON E الفضائية | اعرف موعد عرضه  

بدأ مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎، اليوم السبت الموافق 21/3/2020، عرض حلقاته حصرياً ولأول مرة على قناة أون إي "ON E" الفضائية، وينتظر العديد من المشاهدين موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ لمتابعة أحداثه لحظة بلحظة، وذلك بعد نجاح أجزائه السابقة.

موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع يوميًا من السبت إلى الأربعاء على شاشة "one" الفضائية، في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، ثم يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع على شاشة "on دراما" الفضائية، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع
يُشارك في بطولة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، 4 نجمات جدد وهن أسماء جلال، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، وأخرج جزئي المسلسل الرابع والخامس المخرج مصطفى أبو سيف، وتأليف نهال سماحة، ماريان مجدي، محمد عبدالعزيز، أحمد بدر كرام.

مسلسل حكايات بنات
جدير بالذكر أن مسلسل حكايات بنات الجزء الثالث قدمه كلاً من النجوم، صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن، وكانت أحداث المسلسل تدور حول حياة 4 فتيات، يناقش المسلسل قضايا الفتيات وأحلامهن وطموحاتهن، وعلاقتهن العاطفية.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع‎ حصريا لاول مرة على قناة أون إي ON E الفضائية | اعرف موعد عرضه  

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