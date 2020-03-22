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بعد تكفله 400 أسرة.. تامر حسني يتضامن مع مبادرة حلمي عبد الباقي لمساندة غير المقتدرين

الأحد 22/مارس/2020 - 12:11 ص
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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شارك الفنان تامر حسني، في تحدي الخير وكفالة الأسر لرفع العبء على غير القادرين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار فيروس كورونا وما سببه من أضرار للبعض، بسبب جلوسهم في منازلهم.

وكفل حسني، أكبر عدد من الأسر والتي تبلغ عددها 400 أسرة، كما أعلن أيضًا منذ قليل عبر صفحاته الرسمية بالسوشيال ميديا، عن تضامنه لمباردة الفنان حلمي عبد الباقي التي تهدف إلى مساعدة الغير مقتدرين.

وكتب حسني، عبر الفيسبوك: "استاذ حلمي عبد الباقي الفنان المحترم صاحب المبادره المحترمه موقفك يشرف وقانونه الإنسانيه وانا معاك يا استاذي ودا واجب عليا وعلى كل فنانين مصر سواء مبادرتك او مساندة الغير مقتدرين من نقابة المهن الموسيقين والتمثيليه وتصعيد المبادره لكل النقابات المقتدر يساعد الغير مقتدر بقدر المستطاع في اي نقابه او شركه او مؤسسه او عمل خاص وانا بعلن انني متضامن في الثلاث مبادرات الموسيقيين الغير مقتدرين ونقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين".

وأضاف حسني،: "واتمنى من الساده الأفاضل رؤساء النقابات حصر عدد الغير مقتدرين وتحديد رقم مادي واضح لكفل الاسره طوال فترة التزام المنازل لسماح فرص ايجابيه سريعه للمتبرعين الرجاء من اخواتي الفنانين سرعة الإستجابه باللي تقدروا عليه انقاذًا لأهالينا الغير مقتدرين في كل المجالات انا عارف كلكم اصحاب واجب".
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