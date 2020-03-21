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قبرص تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 11:33 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بأن "قبرص أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

هذا وسجلت جمهورية قبرص الشمالية، يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الجاري، أول إصابة بفيروس كورونا لسائحة قادمة من ألمانيا.

وأعلنت السلطات الصحية في قبرص الشمالية، أنه تم تسجيل الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد لسائحة قادمة من ألمانيا"، وأنها خضعت للحجر الصحي في المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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الكلمات المفتاحية

كورونا قبرص

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