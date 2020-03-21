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ألمانيا تجهز حزمة تمولية لمواجهة "كورونا"
السبت 21/مارس/2020 - 11:32 م
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قال وزير
المالية الألماني أولاف شولتس يوم السبت إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية
بقيمة 150 مليار يورو في إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر
الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.
وأضاف
”مئة وخمسون مليار مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التي نحتاج إليها الآن“.
وتابع
شولتس في إفادة صحفية مقتضبة ”وعلاوة على ذلك نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات
الأخرى في بلادنا لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار في شركاتنا... من
المهم إرسال رسالة واضحة وقوية من البداية“.
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