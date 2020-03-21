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ميدو جابر: إيهاب جلال أفضل من تدربت تحت قيادته
السبت 21/مارس/2020 - 11:29 م
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علي نبوي
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أشاد ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، بإيهاب جلال مدربه في الفريق الفيومي حاليا.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"إيهاب جلال أفضل مدير فني تدربت معه في حياتي، ولا يأخذ حقه في الكرة المصرية".
وأضاف :"هو مدرب رائع ويقدر اللاعبين جيدا ويحترمهم ".
وأشار :"واجهنا سوء توفيق مع الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو، والوضع كان غريب جدا".
وزاد :"بدأنا الدوري بشكل جيد ثم تلقينا هزيمتين متتاليتين ثم بدأ مسلسل التعادل".
وأتم :"نحن في وضعية خطر.. سنعمل على إخراج الفريق بكل قوة من هذا المركز في حالة استكمال الدوري".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"إيهاب جلال أفضل مدير فني تدربت معه في حياتي، ولا يأخذ حقه في الكرة المصرية".
وأضاف :"هو مدرب رائع ويقدر اللاعبين جيدا ويحترمهم ".
وأشار :"واجهنا سوء توفيق مع الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو، والوضع كان غريب جدا".
وزاد :"بدأنا الدوري بشكل جيد ثم تلقينا هزيمتين متتاليتين ثم بدأ مسلسل التعادل".
وأتم :"نحن في وضعية خطر.. سنعمل على إخراج الفريق بكل قوة من هذا المركز في حالة استكمال الدوري".
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