ميدو جابر: إيهاب جلال أفضل من تدربت تحت قيادته

أشاد ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، بإيهاب جلال مدربه في الفريق الفيومي حاليا.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"إيهاب جلال أفضل مدير فني تدربت معه في حياتي، ولا يأخذ حقه في الكرة المصرية".



وأضاف :"هو مدرب رائع ويقدر اللاعبين جيدا ويحترمهم ".



وأشار :"واجهنا سوء توفيق مع الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو، والوضع كان غريب جدا".



وزاد :"بدأنا الدوري بشكل جيد ثم تلقينا هزيمتين متتاليتين ثم بدأ مسلسل التعادل".



وأتم :"نحن في وضعية خطر.. سنعمل على إخراج الفريق بكل قوة من هذا المركز في حالة استكمال الدوري".



