عاجل.. الكويت تفرض حظر تجوال جزئي اعتبارًا من الأحد

قال نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتي، وزیر الداخلیة أنس الصالح، مساء اليوم السبت، إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي فرض حظر تجول جزئي في أرجاء البلاد ابتداءًا من یوم غد الأحد، وذلك في الفترة من الساعة 5 مساء إلى 4 صباحا یومیاً حتى إشعار آخر، لأحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".





جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بحضور وزیر الخارجیة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزیر التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فیروس كورونا المستجد.



