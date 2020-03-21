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مدرب الأهلي يكشف موعد عودة نيدفيد وفتحي من الإصابة ويعلق على رحيل إكرامي وعاشور

السبت 21/مارس/2020 - 11:18 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث سامى قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة، مؤكدًا أن مخطط أحمال الفريق وضع برنامجًا بدنيا لكل عناصر الفريق الأول من أجل تنفيذه خلال فترة توقف الدوري.


وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية : "كريم نيدفيد سيعود خلال شهر يوليو أو أغسطس القادمين بعدما أجرى جراحة خلال الفترة الماضية فى الركبة".

وأضاف : "واثق من عودة شريف إكرامي فى مكانة كبيرة، وهو من الشخصيات التى تستحق التواجد فى النادى الأهلي، وهو حارس كبير وقيمة رائعة للأهلي".

وواصل قمصان:" لجنة التخطيط قدمت عرض جيد لـ حسام عاشور وعليه دراسته جيدًا والتفكير فيما هو قادم ، واتصلت به بالأمس وطالبته بالتفكير جيدا فى الأمر، وأتمنى له كل التوفيق فى المرحلة المقبلة".

وتابع: "عاشور صنع تاريخ كبير فى الأهلي، ولم يدخل فى أى أزمة طيلة تاريخه، هناك حالة تعاطف كبيرة من جانب الجماهير، قرار رحيله كان صعبا على الجميع، وأتمنى أن يستوعب عرض لجنة الكرة بالأهلي ويوافق عليه".

وأردف: "حمدي فتحي يعود للمستطيل الأخضر خلال شهرين قادمين".

وأتم: "حسين الشحات كان لديه مشكلة فى عضلات البطن، كان يلعب وهو يتحامل على نفسه خلال الفترة الحالية، ومن الصعب أن يسافر ألمانيا، وقد يجرى جراحة خلال الأيام الحالية فى مصر، استغلالا لفترة توقف الدوري".
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