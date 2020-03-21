"الصحة العالمية" تكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".





ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم، و بلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا، و تم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".





وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".



