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ميدو جابر يوجه رسالة لحسام عاشور وإكرامي بعد قرار الرحيل عن الأهلي

السبت 21/مارس/2020 - 11:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه ميدو جابر لاعب الأهلي السابق رسالة للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا النادي الأحمر بعد قرار رحيلهما عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"حسام عاشور شخصية محترمة جدا وبحترمه جدا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف :"هو قادر على العطاء ويستطيع أن يخوض مباريات في الفترة المقبلة".

وتابع :"شريف إكرامي عقلية راحة وقادر على اللعب لفترة كبيرة".
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