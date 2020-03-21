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ميدو جابر يوجه رسالة لحسام عاشور وإكرامي بعد قرار الرحيل عن الأهلي
السبت 21/مارس/2020 - 11:16 م
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علي نبوي
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وجه ميدو جابر لاعب الأهلي السابق رسالة للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا النادي الأحمر بعد قرار رحيلهما عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"حسام عاشور شخصية محترمة جدا وبحترمه جدا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".
وأضاف :"هو قادر على العطاء ويستطيع أن يخوض مباريات في الفترة المقبلة".
وتابع :"شريف إكرامي عقلية راحة وقادر على اللعب لفترة كبيرة".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"حسام عاشور شخصية محترمة جدا وبحترمه جدا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".
وأضاف :"هو قادر على العطاء ويستطيع أن يخوض مباريات في الفترة المقبلة".
وتابع :"شريف إكرامي عقلية راحة وقادر على اللعب لفترة كبيرة".
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