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دينا الشربين للجمهور: "عايزين عيد الأم الجاي تكونوا أمهاتنا وسطينا"

السبت 21/مارس/2020 - 11:08 م
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دينا الشربيني
دينا الشربيني
الفجر الفني
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نشرت الفنانة دينا الشربيني، اليوم، صورة لوالدتها على حسابها عبر الموقع الإلكتروني "إنستجرام" قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة.. كل سنة وأنتي معانا.. كل سنة وأنتي أجدع وأطيب وأحلى أم في الدنيا"، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأضافت "الشربيني"، "أنا وأخواتي من غيرك ولا حاجة.. صعب أوي أقدر أعبر عن الحب اللي جوايا ليكي.. أمي الحنينة الطيبة اللي بتضحكنا من غير ما تقصد.. اللي قلبها وجعها علينا طول الوقت أنا وأخواتي.. عمري ما حاقدر أردلك اللي عملتيه وبتعمليه علشانا.. ربنا يخليكي لينا.. أنا مقدرش أعيش من غيرك.. بحبك يا أمي".

وقالت: "أكيد اللي أنا كتبته لأمي من قلبي ده كلكم حاسينه لأمهاتكم، هما عاشوا علشانا وجه الوقت اللي نعيش فيه علشانهم، أرجوكم عايزين عيد الأم الجاي يكونوا أمهاتنا وسطينا وربنا يارب يخليهم لينا، احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم، ربنا يخلي كل الأمهات لولادهم يارب، أمهاتنا سهروا وتعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا، ودلوقتي جه دورنا علشان نحميهم".

واختتمت، قائلة: "لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهلينا أكتر من نفسهم، علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا أكتر من نفسنا".

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