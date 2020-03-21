Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريهان عن الكورونا: "الأصعب لم يأت بعد.. صلوا وأدعوا"

السبت 21/مارس/2020 - 11:02 م
Advertisements
شيريهان
شيريهان
الفجر الفني
Advertisements
علقت الفنانة "شريهان"، على انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في العالم، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حبث قالت: "نداء إلى نفسيِ وأسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي دولتي وطني بلادي.. لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي #كرونا فالأصعب لم يأت بعد".

وأضافت: "أصلي وأدعو وأتمنى أن نكون قد بدأنا من حيث انتهت الصين لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! "رب اجعل هذا بلدا آمنا".

ودعت النجمة شريهان بأن يرفع الله عن الوباء و يحصن البلاد من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله  من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت و حصنتكم جميعا بذى العزة و اعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير". 

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

أخبار تهمك

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 3 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

منذ 38 دقيقة

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

سبورت: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم حلم ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

10:56 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status