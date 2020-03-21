شريهان عن الكورونا: "الأصعب لم يأت بعد.. صلوا وأدعوا"

علقت الفنانة "شريهان"، على انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في العالم، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





حبث قالت: "نداء إلى نفسيِ وأسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي دولتي وطني بلادي.. لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي #كرونا فالأصعب لم يأت بعد".





وأضافت: "أصلي وأدعو وأتمنى أن نكون قد بدأنا من حيث انتهت الصين لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! "رب اجعل هذا بلدا آمنا".





ودعت النجمة شريهان بأن يرفع الله عن الوباء و يحصن البلاد من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت و حصنتكم جميعا بذى العزة و اعتصمت برب الملكوت و توكلت على الحى الذى لا يموت اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".





هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



