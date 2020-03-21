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ميدو جابر: أنا أهلاوي وجيمع لاعبي مصر يتابعون السوشيال ميديا

السبت 21/مارس/2020 - 11:05 م
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ميدو جابر
ميدو جابر
علي نبوي
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قال ميدو جابر لاعب مصر المقاصة إنه لا يوجد لاعب في مصر لا يتابع السوشيال ميديا ولكن يجب عدم الاهتمام بهذا الأمر ولا يؤثر على اللاعب بشكل سلبي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان هناك أوقات أكون جيد للغاية، ولكن في النادي الأهلي لا يصح أنك عندما تسجل هدف تفرح كثيرا والعكس عندما لا توفق أن تحزن".

وتابع :"باتريس كارتيرون هو أفضل مدير فني لعبت تحت قيادته، فهو يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين".

وأشار :"لا يوجد لاعب في مصر لا يتابع السوشيال ميديا، وعليك أن تكون واقعي مع نفسك، وكنت أسمع الانتقادات ولكن ما كان يهمني هو ما يحدث بداخل النادي الأهلي".

وواصل :"أنا أهلاوي للغاية.. ولم أركز للانتقادات التي كانت تطيليني".
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