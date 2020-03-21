Advertisements
رئاسة المسجد الحرام توجه برفع السجاد من الحرمين الشريفين
السبت 21/مارس/2020 - 10:57 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
وجهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم السبت، برفع السجاد من الحرمين الشريفين، وذلك في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.
جاء ذلك حرصاً من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.
ويذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق الحضور والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كل الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) بين المصلين.
وأضاف أن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة وصحة مطمئنة.
وأكد أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيُسهم -بإذن الله- في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع كل المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.
وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.
ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا.
ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.
وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.
Advertisements