Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:58 م
Advertisements
لورينزو سانز
لورينزو سانز
الفجر الرياضي
Advertisements
توفى رئيس نادي ريال مدريد السابق، لورينزو سانز، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 76 عاما.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية انه تواجد في العناية المركزة في الوقت الراهن، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته وعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي وفشل كلوي.

تولى لورينزو سانز رئاسة ريال مدريد مدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

ونجح ريال مدريد في عهده بالفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا

منذ 38 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

سبورت: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم حلم ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعة الا ربع

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

10:56 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status