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"الوزراء": من الوارد اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الوارد اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا إذا وجدنا أن الوضع يتطلب ذلك، معربًا عن أملة أن يتفهم الشعب قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطن.

وانتقد "سعد"، خلا مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، عدم تطبيق بعض شيوخ المساجد قرار وقف صلاة الجماعة، موجهًا حديثه لهم قائلًا: "انت بتزايد على مين! على شيخ الأزهر ولا هيئة كبار العلماء!".

وتابع: نحن في وضع استثنائي وقرار غلق المساجد استثنائية ويستهدف حفظ النفس والحفاظ على مصر من وباء يفتك بالعالم ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "الدول تطبق الحظر وتعزل مناطق بأكملها في مواجهة فيروس كورونا، ومن الوارد عزل أي منطقة تفشى فيها الفيروس داخل مصر".

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طول فترة تعليق الدراسة.
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