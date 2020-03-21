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ميدو جابر: طلبت الرحيل عن الأهلي بسبب لاسارتي

السبت 21/مارس/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"اليوم في النادي الأهلي بـ10 سنين في أي ناد تاني، وحققت الكثير من البطولات وكنت أأمل في الفوز ببطولة إفريقيا".

وأضاف :"طلب الرحيل عن النادي الأهلي صعب للغاية، ورحت عن القلعة الحمراء لعدة أسباب".

وتابع :"في الفترة التي تواجد فيها مستر كارتيرون شاركت معه وظهرت بمستوى مميز للغاية، وله فضل كبير علي جدا في الأهلي".

وأشار :"عقب رحيل كارتيرون وصل لي كلام بأن هناك عروض إعارة والمدير الفني لاسارتي موافق على ذلك، لذلك قررت الرحيل نهائيا".

وأكمل :"عندما وجدت لاسارتي يوافق على رحيلي دون أن يراني في التدريبات أو المباريات وافقت أنا مباشرة على الرحيل بشكل نهائي".

وأتم :"خلال هذه الفترة فضلت الرحيل لكي أعرف نفسي ومستواي والحمد لله وفقت في النصف موسم مع مصر المقاصة، وراض على الفترة التي قضيتها داخل الأهلي".

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