ميدو جابر: طلبت الرحيل عن الأهلي بسبب لاسارتي

كشف ميدو جابر لاعب الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"اليوم في النادي الأهلي بـ10 سنين في أي ناد تاني، وحققت الكثير من البطولات وكنت أأمل في الفوز ببطولة إفريقيا".



وأضاف :"طلب الرحيل عن النادي الأهلي صعب للغاية، ورحت عن القلعة الحمراء لعدة أسباب".



وتابع :"في الفترة التي تواجد فيها مستر كارتيرون شاركت معه وظهرت بمستوى مميز للغاية، وله فضل كبير علي جدا في الأهلي".



وأشار :"عقب رحيل كارتيرون وصل لي كلام بأن هناك عروض إعارة والمدير الفني لاسارتي موافق على ذلك، لذلك قررت الرحيل نهائيا".



وأكمل :"عندما وجدت لاسارتي يوافق على رحيلي دون أن يراني في التدريبات أو المباريات وافقت أنا مباشرة على الرحيل بشكل نهائي".



وأتم :"خلال هذه الفترة فضلت الرحيل لكي أعرف نفسي ومستواي والحمد لله وفقت في النصف موسم مع مصر المقاصة، وراض على الفترة التي قضيتها داخل الأهلي".



