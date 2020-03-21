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أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

السبت 21/مارس/2020 - 10:52 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 21 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 21 - 3 - 2020 :-

- قرار جديد من برشلونة لمواجهة كورونا

قرر نادي برشلونة وضع منشآته تحت خدمة حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ذاتي الحكم، لمواجهة انهيار افتراضي للرعاية الصحية في البلاد أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر أنه عرض عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.

- ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

ذكر تقرير إعلامي إسباني، بأن إدارة برشلونة الإسباني بدأ التحرك للتخلص من أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال التقرير بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يرغب في عودة البرازيلي فيليب كوتينيو مرة أخري إلى الفريق الكتالوني، ويري بأن على البرسا بيعه بصفة نهائية لأحد الأندية التي ترغب في ضمه.

- آس: برشلونة يواجه كارثة أكبر من كورونا بسبب ميسي

وفقاً لصحيفة آس الإسبانية أن بارتوميو رئيس برشلونة سيكون مجبراً على بدء المفاوضات مع ميسي في الوقت الحالي من أجل حسم ملف تجديد عقدالنجم الأرجنتيني، وتابعت الصحيفة أن المشكلة ستكون أن بارتوميو يلزم عليه أن يتحرك بطريقة مختلفة وهي التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني وتجديد عقده إلكترونياً، خاصة مع حالة الالتزام التي يعيشها الجميع في منازلهم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

- مهاجم برشلونة يتحدث عن سبب رحيل فالفيردي

تحدث لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن السبب الرئيسي في رحيل ارنستو فالفيردي مدرب البارسا السابق عن تدريب الفريق خلال منتصف الموسم الحالي، وقال ‏سواريز في تصريحات صحفية : "في بداية الموسم كان هناك حديث كثير عن تغيير فالفيردي الذي طالما طُلب منه الكثير، وكان مدرب جيد للغاية"، وتابع : "جاءت مباراة السوبر ضد اتليتيكو مدريد وخسرناها على الرغم من انها واحدة من افضل مبارياتنا، ولكن تراخينا في 5 دقائق وخرجنا من البطولة، مما اثار القلق لدى مجلس الادارة، واتخذ القرار بإقالة فالفيردي".

- سواريز يكشف موعد تعافيه من الإصابة

كشف اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني موعد مشاركته مع فريقه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا، وقال سواريز في تصريحات صحفية : "لقد أعطوني الاطباء موعد العودة حتى بداية شهر مايو، ولكن بعد الاجتماعات التي أجريتها مع الأطباء مؤخرا، وبسبب التطور الذي حدث لدي ستكون عودتي اسرع".

- ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

كانت تقارير صحفية فرنسية حسب موقع "le10sport" فأن ميسي طالب إدارة برشلونة بضرورة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الموافقة على تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، كما طلب ميسي من إدارة البلوجرانا وجود ضمانات كبيرة على مشروع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

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