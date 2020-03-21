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عضو بالشورى: كلمة الملك سلمان بشأن "كورونا" حملت رسالة طمأنينة

السبت 21/مارس/2020 - 10:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن حمزة بكر خشيم، بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين بشأن أزمة "كورونا"، بأنها حملت رسالة طمأنة للجميع، وشدت من أزرهم.

وأشار الدكتور خشيم، إلى أن كلمة خادم الحرمين طالبت في نفس الوقت من المواطن العزيز بالاستعداد أكثر فأكثر؛ لمواجهة الاحتمالات كافة حتي تنجلي هذه الأزمه العالمية.

وقبل أيام، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا)، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

وخلال الكلمة التي وجهها الملك سلمان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وقال الملك سلمان: نحن حريصون بشدة على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأشار الملك سلمان إلى أن هذه الأزمة ستتحول لتاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا. 

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.
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