سبورت: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم حلم ميسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية نقلاً عن مصادر مقربة من البرازيلي نيمار دا سيلفا بأنه يرغب في العودة إلى قلعة الكامب نو في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك رغبة متبادلة بين برشلونة ونيمار بشأن عودته بعد ثلاث مواسم من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخطوة المقبلة من نيمار هي إقناع مسئولي باريس سان جيرمان ببيعه إلى برشلونة على الرغم من صعوبة المهمة.





وكشفت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية مطلع الشهر الجاري أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في استغلال أحد البنود في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي من الممكن أن تسمح له بالرحيل عن النادي الفرنسي في الصيف المقبل.







