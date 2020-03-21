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رواد "تويتر" يحتفلون بتصدر تامر حسني حملة تحدي الخير والتكفل بأكبر عدد من الأسر

السبت 21/مارس/2020 - 10:58 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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شارك عدد من نجوم مصر، في تحدي الخير وكفالة الأسر لرفع العبء على غير القادرين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار فيروس كورونا وما سببه من أضرار للبعض، بسبب جلوسهم في منازلهم.

وكان الفنان تامر حسني، من ضمن هؤلاء النجوم حيث يعتبر أكثر فنان تكفل بأكبر عدد من الأسر والتي تبلغ عددها 400 أسرة، مما جعل رواد موقع "تويتر" يحتفلون بتصدره حملة تحدي الخير والتكفل بأكبر عدد من الأسر وتصدر المركز الثاني في قائمة الأكثر بحثًا على تويتر.

ويحرص "حسني"، كل يوم على نشر فيديوهات توضح كيفية الوقاية ضد فيروس كورونا. 

رواد "تويتر" يحتفلون بتصدر تامر حسني حملة تحدي الخير والتكفل بأكبر عدد من الأسر
رواد "تويتر" يحتفلون بتصدر تامر حسني حملة تحدي الخير والتكفل بأكبر عدد من الأسر
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