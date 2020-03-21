أول تعليق من بن عيادة على اقترابه من الزمالك

علق حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، على الأنباء التي ترددت بشأن اقترابه من الانتقال للزمالك في الصيف المقبل.

وقال بن عيادة فى تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية: "نادى الزمالك لم يتصل بى أو يفاوضنى بشكل شخصى حتى الآن".

وتابع النجم الجزائري: "الزمالك فريق كبير ولكنى مرتبط حاليا بعقد مع فريق قسنطينة ممتد لثلاثة أشهر، وسأدرس القرار المناسب مع وكيلى".

وكانت تقارير مصرية، قد أكدت أن بن عيادة قريب من الانتقال للزمالك في الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمني.