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أندريا زكي: جميع كنائس مصر علقت الأنشطة الروحية بهدف الحفاظ على سلامة الناس

السبت 21/مارس/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر "إن كل الكنائس في مصر، سواء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو الكنائس الإنجيلية أو الكنائس الكاثوليكية، كافة الكنائس علقت جميع الأنشطة الروحية، بما في ذلك يوم الأحد، وذلك حتى نهاية شهر مارس".

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" على قناة ON TV "أن بعض الكنائس، مثل الطائفة الإنجيلية قالت بإمكانية نقل الصلوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد "أن هذه القرارات جاءت بهدف الحفاظ على سلامة الناس وسلامة الوطن. والقرار مفعَّل، البعض بدأ التنفيذ من الخميس، والبعض بدأ من الجمعة، وكنائس أخرى اعتبارًا من اليوم السبت".

مضيفًا "أنه اعتبارًا من اليوم، كل الكنائس في مصر علقت خدماتها الروحية، إلى نهاية شهر مارس الحالي، أو إلى أسبوعين، لننتظر كيف تسير الأمور ثم ستكون هناك قرارات أخرى، ولا سيما أنه في الأسبوع الثالث من أبريل لدينا احتفالات عيد القيامة، وهذا الأمر ربما تناقشه الكنائس في أول أبريل في ضوء التطور الحادث لهذا الفيروس".
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