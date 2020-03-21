ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في تركيا

صرحت السلطات التركية، مساء اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الجهات الطبية أجرت خلال اليوم الماضي 2953 فحصاً جديداً خاصاً بفيروس كورونا في البلاد، أعطت 277 منها نتائج إيجابية".





وأوضح قوجة، أن "الحصيلة العامة للإصابات بالعدوى ارتفعت بالتالي إلى نقطة 947 حالة، بعد أن كانت عند مستوى 670 مساء أمس الجمعة" لافتاً إلى أن "12 مريضا فقدوا حياتهم خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 21 حالة".





كما شدد على ضرورة إبلاغ كل المسنين في البلاد بقواعد حظر التجول الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن خطر الوفاة مرتبط بشكل مباشر مع كبر سن المسنين.



