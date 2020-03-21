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ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في تركيا

السبت 21/مارس/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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صرحت السلطات التركية، مساء اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "الجهات الطبية أجرت خلال اليوم الماضي 2953 فحصاً جديداً خاصاً بفيروس كورونا في البلاد، أعطت 277 منها نتائج إيجابية".

وأوضح قوجة، أن "الحصيلة العامة للإصابات بالعدوى ارتفعت بالتالي إلى نقطة 947 حالة، بعد أن كانت عند مستوى 670 مساء أمس الجمعة" لافتاً إلى أن "12 مريضا فقدوا حياتهم خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 21 حالة".

كما شدد على ضرورة إبلاغ كل المسنين في البلاد بقواعد حظر التجول الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن خطر الوفاة مرتبط بشكل مباشر مع كبر سن المسنين.  

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تركيا

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