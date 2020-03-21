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جامعة "الحدود الشمالية"تلغي جميع اختباراتها الفصلية والنهائية

السبت 21/مارس/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوصت جامعة الحدود الشمالية،  باستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وقررت إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

وتغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

كما قررت إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا. 

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

 وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.
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نهائية فيروس كورونا فصلية جامعة الحدود الشمالية الغاء الاختبارات الغاء التعلم عن بعد اختبارات

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