خبير سياحي: "كل مستثمر يجهز خطة لما بعد كورونا"

قال المهندس المهدي محمد المهدي خبير الاستثمار السياحي، إنه يأمل في أن تمر أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم العربي والعالم أجمع على خير، موضحا: "ربنا يعدي الأسبوعين اللي جايين دول على خير، لأننا داخلين على فترة حرجة"، ولكن هناك استجابة من حملات التوعية حيث التزم عدد كبير من المواطنين بمنازلهم ولم يخرجوا في الشوارع للحد من الاختلاط.





وأضاف "المهدي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أنه يرى التحدي الأكبر بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث إن السوق العقاري يمر حاليا بفترة من الكساد، ويجب على المطورين العقاريين استغلال تلك الفترة السلبية على محورين، وهما أنه يتم تجهيز مشروعات وخطط جديدة لما بعد كورونا، حيث إنه من المتوقع على العالم كله أن الحكومات قبل كورونا ستكون مختلفة تماما في طريقة إدارتها عن الحكومات بعد كورونا.





وتابع: "لابد أن كل مستثمر يجهز خطة، تخطيط لما بعد كورونا، ابتكر فيه تطورات كتيرة هتحصل، أبص لنص الكوباية المليان لأنه مع دخول فترة الصيف سيكون هناك نشاط للاستثمار الصناعي والزراعي خاصة مع خفض نسبة فوائد البنوك".



