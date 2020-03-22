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خبير سياحي: "كل مستثمر يجهز خطة لما بعد كورونا"
الأحد 22/مارس/2020 - 03:47 ص
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس المهدي محمد المهدي خبير الاستثمار السياحي، إنه يأمل في أن تمر أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم العربي والعالم أجمع على خير، موضحا: "ربنا يعدي الأسبوعين اللي جايين دول على خير، لأننا داخلين على فترة حرجة"، ولكن هناك استجابة من حملات التوعية حيث التزم عدد كبير من المواطنين بمنازلهم ولم يخرجوا في الشوارع للحد من الاختلاط.
وأضاف "المهدي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أنه يرى التحدي الأكبر بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث إن السوق العقاري يمر حاليا بفترة من الكساد، ويجب على المطورين العقاريين استغلال تلك الفترة السلبية على محورين، وهما أنه يتم تجهيز مشروعات وخطط جديدة لما بعد كورونا، حيث إنه من المتوقع على العالم كله أن الحكومات قبل كورونا ستكون مختلفة تماما في طريقة إدارتها عن الحكومات بعد كورونا.
وتابع: "لابد أن كل مستثمر يجهز خطة، تخطيط لما بعد كورونا، ابتكر فيه تطورات كتيرة هتحصل، أبص لنص الكوباية المليان لأنه مع دخول فترة الصيف سيكون هناك نشاط للاستثمار الصناعي والزراعي خاصة مع خفض نسبة فوائد البنوك".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
وكشف وزارة الصحة والسكان، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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