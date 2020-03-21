مخطط ناري.. مبابي لا يفقد الأمل في الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن أن كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لمخطط لكي ينتقل الى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إن والد النجم الفرنسي قام بتوجيه نصيحة له بالبقاء في نادي باريس سان جيرمان لمدة موسم آخر، كما أن عقده سينتهي خلال2022.





وأشارت الصحيفة الى أن كليان يسير على خطة والده، التي تكمن بالبقاء في باريس حتى صيف 2021، وذلك من أجل الضغط على النادي الباريسي.









واختتمت الصحيفة أن مبابي يطمح بتقديم مستوى رائع في يورو 2020 الذي تأجل لصيف 2021، ثم الإنتقال الى ريال مدريد قبل عام واحد من نهاية عقده.