المركزي يدعو لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني للحد من انتشار"كورونا"

أكد البنك المركزي ، اليوم السبت، على أن استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية أكثر أمانا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المركزي خلال منشور له لتشجيع المواطنين على عدم استخدام العملات الورقية والمعدنية تحت شعار " احمي نفسك وادفع الكتروني"، أن مبادرات البنك المركزي الذي أطلقها خلال اليوميين الماضيين تتيح للمواطنين الحصول علي البطاقات المدفوعة مسبقاً ومحافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة ستة أشهر، بالأضاقة إلى أنه أتاح للعملاء الحاليين والجدد بالبنوك اجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجاناً.

وكان البنك المركزي اعلن عن اتخاذ حزمة من الأجراءات لوقاية عملاء البنوك من الاصابة بفيروس كورونا، تتمثل في رفع الحد الأقصي للدفع الالكتروني بالمحمول إلى 100 ألف جنيه شهريا، كما الزم البنوك باتخاذ إجراءات احترازية تبلغ 22 إجراء لمنع انتشار الفيروس بن العاملين بالقطاع المصرفي.