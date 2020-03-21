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غرامة مالية ضخمة على المحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق

السبت 21/مارس/2020 - 10:18 م
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اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك التزام من قبل المحلات فى اليوم الثانى من صدور قرار رئيس الوزراء الخاص بغلق المحلات بعد الساعة 7 مساء

وأضاف محافظ القاهرة، أن غير الملتزمين سيتم تغريمهم غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه وغلق لمدة شهر، موضحا أن كل حى به فرق عمل تجوب الشوارع للتأكد من تنفيذ القرار.

وفي هذا السياق، ناشدت محافظة القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.


أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والمطاعم فى السابعة مساءً ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت مساء أمس سكونًا وتراجعًا للزحام المعتاد بعد غلق المحال خاصة بالمناطق التى تتميز بالحركة التجارية الكثيفة كشوارع الشواربى وقصر النيل وشريف وعرابى والألفى بوسط البلد ، ومناطق العتبة ، والحسين ، والمعادى ، والأميرية , وشارع بورسعيد وميدان السيدة زينب.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.
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