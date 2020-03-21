Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد من برشلونة لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قرر نادي برشلونة، وضع منشآته تحت خدمة حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ذاتي الحكم، لمواجهة انهيار افتراضي للرعاية الصحية في البلاد أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت مصادر أنه عرض عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.

 

وعلى أي حال، يواصل "البلاوغرانا"، الذي ظل على اتصال بمجالس الصحة والداخلية الرياضة في كاتالونيا منذ بداية الأزمة الصحية، لعب دور نشط في مكافحة الوباء مع الالتزام بكافة توصيات الحكومة وتوعية المواطنين، بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية، بضرورة أن البقاء في المنزل

Advertisements

أخبار تهمك

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت 21 مارس: عرض مُغري لخطف نجم الأهلي.. وفاة نجم الزمالك السابق.. التدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على المارد الأحمر

منذ 42 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. حقيقة انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتى الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

09:11 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status