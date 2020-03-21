جومانة مراد تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في "دهب عيرة"

أعربت الفنانة السورية جومانة مراد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نساء من ذهب"، الذي من المقرر طرحه في السباق الرمضاني القادم.



وكشفت جومانة مراد لـ" الفجر الفني " عن شخصيتها في مسلسل "نساء من ذهب"، حيث إنها تجسد شخصية شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، وتظهر في حلقة واحدة فقط كضيفة شرف في العمل.



يشار إلى أن مسلسل "نساء من ذهب"، تدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.





"نساء من ذهب" بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح.



على سياق آخر تشارك الفنانة جومانة مراد في السباق الرمضاني القادم بمسلسل"دهب عبرة"، مع الفنانة يسرا، وتدور أحداث "دهب عيرة" إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المشاكل والأزمات التي تواجهها إحدى الأسر المصرية؛ والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، ويشارك في البطولة كل من جومانة مراد وخالد سرحان وحلا شيحا وفرح الزاهد وهنا مهني وخالد أنور ومحمد رياض وعدد كبير من الفنانين.