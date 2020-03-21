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الصحة المغربية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا"

السبت 21/مارس/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ارتفع إلى 96 حالة، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وكانت المغرب، قد قررت في وقت سابق من مساء اليوم ، وقف حركة القطارات ومنع استخدام وسائل النقل العام بين مدنه، وذلك من الإجراءات الاحتزازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عبر موقع التدوينات الفصيرة "تويتر"، نقلاً عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الأخير أعلن "عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات ابتداء من يوم غداً الاثنين الموافق 23 مارس الجاري على الساعة11 ليلا و59 دقيقة، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بفرض حالة الطواري الصحية، وتم منع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية".

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

​ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 234000 حالة، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

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كورونا المغرب الصحة المغربية الصحة

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