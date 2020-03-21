نادي بنفيكا يتبرع بمليون يورو لمواجهة الكورونا

قام نادي نادي بنفيكا البرتغالي، بالتبرع بمليون يورو لشراء أجهزر ومواد طبية بالتعاون مع مجلس بلدية وجامعة لشبونة لصالح هيئة الخدمات الطبية.





قال النادي في بيان: هذه المساعدة من ضمن مبادرات أخرى للمجتمع المدني قد تساعد في مكافحة هذه الكارثة العامة الفظيعة، وستكون بمثابة كلمة تضامن قوية مع البرتغاليين".





ووجه بنفيكا كذلك الشكر لكل العاملين في مجال الصحة، ومن يتأكدون يومياً من توافر البضائع الأساسية والأمن.