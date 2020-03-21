Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادي بنفيكا يتبرع بمليون يورو لمواجهة الكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:03 م
Advertisements
بنفيكا
بنفيكا
وكالات
Advertisements
قام نادي نادي بنفيكا البرتغالي، بالتبرع بمليون يورو لشراء أجهزر ومواد طبية بالتعاون مع مجلس بلدية وجامعة لشبونة  لصالح هيئة الخدمات الطبية.

قال النادي في بيان: هذه المساعدة من ضمن مبادرات أخرى للمجتمع المدني قد تساعد في مكافحة هذه الكارثة العامة الفظيعة، وستكون بمثابة كلمة تضامن قوية مع البرتغاليين".

ووجه بنفيكا كذلك الشكر لكل العاملين في مجال الصحة، ومن يتأكدون يومياً من توافر البضائع الأساسية والأمن.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت 21 مارس: عرض مُغري لخطف نجم الأهلي.. وفاة نجم الزمالك السابق.. التدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على المارد الأحمر

منذ 41 دقيقة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ ساعة و نصف

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ناصر الخليفي يتلقي ضربة كبرى

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتى الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

منذ ساعة

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

09:11 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status