الأزهر: إغلاق المساجد ليس بدعة.. ولابد من تفعيل فقه النوازل

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العلمي على جامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتخذ قرارا بغلق الجامع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًًرا إلى أن هيئة كبار العلماء أكدت أنه يجوز الصلاة في المنزل وإغلاق المساجد.





وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "هذا القرار مدروس وله تأصيل علمي"، موضحًا: "صلو في رحالكم، سنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة النوازل"، مؤكد أن إغلاق المساجد ليس بدعة ولكن الوباء سيصيب الجميع إذا لم نلتزم.





وتابع المشرف العلمي على جامع الأزهر: "المصريون لديهم وعي وتقبلوا غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، وشيخ الأزهر اكد ان هذا القرار تم اتخاذه خوفا على نفوس المسلمين وجلب المصلحة مقدم على المفسدة"، متابعا: "الاسلام تعامل مع الاوبئة بشكل يتناسب مع الواقع، وانطلاقا من مسؤولية الأزهر الدينية والإسلامية اتخذ القرار بغلق الجامع الأزهر".





ونوه إلى أنه لابد من تفعيل فقه النوازل في المجتمع، موضحا أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم منع الدخول والخروج من مكان الطاعون.



