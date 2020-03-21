Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأزهر: إغلاق المساجد ليس بدعة.. ولابد من تفعيل فقه النوازل

السبت 21/مارس/2020 - 09:48 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العلمي على جامع الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتخذ قرارا بغلق الجامع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيًًرا إلى أن هيئة كبار العلماء أكدت أنه يجوز الصلاة في المنزل وإغلاق المساجد.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "هذا القرار مدروس وله تأصيل علمي"، موضحًا: "صلو في رحالكم، سنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة النوازل"، مؤكد أن إغلاق المساجد ليس بدعة ولكن الوباء سيصيب الجميع إذا لم نلتزم.

وتابع المشرف العلمي على جامع الأزهر: "المصريون لديهم وعي وتقبلوا غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، وشيخ الأزهر اكد ان هذا القرار تم اتخاذه خوفا على نفوس المسلمين وجلب المصلحة مقدم على المفسدة"، متابعا: "الاسلام تعامل مع الاوبئة بشكل يتناسب مع الواقع، وانطلاقا من مسؤولية الأزهر الدينية والإسلامية اتخذ القرار بغلق الجامع الأزهر".

ونوه إلى أنه لابد من تفعيل فقه النوازل في المجتمع، موضحا أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم منع الدخول والخروج من مكان الطاعون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

 

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.

 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


Advertisements

أخبار تهمك

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوجة يوسف الشريف تكشف حقيقة إصابته في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ليس نيمار أو مارتينيز.. ميسي يطالب برشلونة بضم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. نجم جديد يرحل عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ناصر الخليفي يتلقي ضربة كبرى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يوجه رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا"

منذ ساعة و 11 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

منذ 39 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

09:22 م

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status