عاجل - إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

تلقى نادي ميلان الإيطالي وجماهير الفريق صدمة قوية اليوم السبت 21 مارس صدمة قوية بإصابة واحد من أساطير النادي بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن باولو مالديني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا ونجله تعرضوا إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم وضع مالديني ونجله في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا وسيبدأ رحلة العلاج من الفيروس.

ولم يعلن نادي ميلان أو مالديني نفسه حتى الآن عن إصابة الأسطورة أو نجله رسميا بفيروس كورونا.



