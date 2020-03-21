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اليمن.. الجيش يعلن سيطرته على مواقع تابعة لـ"الحوثيين" في البيضاء

السبت 21/مارس/2020 - 09:27 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلن الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، عن استعادة السيطرة على مواقع من قبضة جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال قائد اللواء "117 مشاة" العميد أحمد النقح: إن "الجيش الوطني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية شن هجمات عنيفة على الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء"، مؤكداً تمكنه "من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية ومنها القطور والتباب السود وغيرها، بعد أن كان يتمركز فيها الحوثيون"، حسبما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف العميد النقح: أن "الخسائر البشرية للحوثيين بلغت قرابة الـ 100 بين قتيل وجريح وأسير"، لافتأً إلى "استعادة الجيش عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، السيطرة على مواقع بينها المخابي والخرابة في منطقة اليسبل في جبهة قانية شمال البيضاء.

وفي نفس السياق، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق من اليوم، عن إلحاق خسائر بجماعة "الحوثيين" الإرهابية، بغارات جوية نفذتها قوات التحالف العربي على محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": ‌‎إن "مقاتلات التحالف دكّت، اليوم، مواقع متفرقة يتمركز فيها الحوثيون شرق مديرية الحزم (مركز الجوف)".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن مقاتلات التحالف نفذت 10 غارات على مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف، واستهدفت بـ6 أخرى مديرية الحزم مركز المحافظة.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الجيش اليمني الجيش البيضاء

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