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أبرزهن فايزة أحمد.. نجمات قدمن أغاني في عيد الأم (فيديوهات)

السبت 21/مارس/2020 - 10:39 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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ترتبط أغاني عيد الأم بالفرحة والحنان المصاحب لهذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم، ويتسابق النجوم فيها، ولكن لا ننسى أغنيات الزمن الجميل

ومن خلال هذا التقرير نبرز لكم بوابة "الفجر الفني" نجمات قدمن أغنيات في عيد الأم وتعيش بيننا وتعتبر في الصدارة وتذاع كل عام.

1- "ست الحبايب" فايزة أحمد

أغنية "ست الحبايب" تظل مُتربعة على عرش أغنيات عيد الأم لما تحمله من إحساس وشجن، كتبها الشاعر الكبير حسين السيد، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقمت بغنائها عام 1958 وجاءت عن تجربة حقيقة للشاعر وهو على درج منزله.

2- "صباح الخير يا ملاتي" سعاد حسني

أصرت السندريلا سعاد حسني، على تقديم أغنية في عيد الأم بسبب حبها الجارف لوالدتها، وذهبت إلى ملجأها الوحيد الشاعر الكبير صلاح جاهين، كتبها ولحنها الملحن الكبير كمال الطويل، وقامت بغنائها وسط مجموعة من الأطفال بالمرحلة الإبتدائية.

3- "ماما يا حلوة يا أجمل غنوة"، "سيد الحبايب يا ضنايا انت" شادية

قدمت الدلوعة شادية، العديد من الأغاني للأمهات ولعل من أبرزها "ماما يا حلوة يا أجمل غنوة" من كلمات كمال منصور، وألحان منير مراد.

كما قدمت في فيلم "المرأة المجهولة" أغنية عن حب وحنان الأم لطفلها الرضيع كلمات موجعة مليئة بالشجن، وتعتبر من أشهر الأغاني في تلك الفترة بالسبوع والولادة.

4- "يا حبيبتي يا غالية" سعاد محمد

قدمت المطربة الكبيرة سعاد محمد، أغنية "يا حبيبتي يا غالية" عام 1933 وفور طرحها لاقت إنتشار واسعًا لما تحمله من كلمات معبرة عن الأم والأسرة بشكل عام، كلمات الشاعر عبد العزيز سلام، وألحان أحمد عبد القادر.

5- "أمي الحبيبة" و"أمي يا ملاكي" فيروز

قامت صاحبة الصوت الأسطوري فيروز، أغنية "أمي الحبيبة" وهي من كلمات سعد عقل، وألحان وفي ناصف، وأيضًا أإنية "أمي يا ملاكي" من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني، ولاقت الأغنيتان نجاح كبير جدًا.

6- "حبيبة أمها" صباح

قامت الشحرورة صباح" خلال أحداث فيلم "الليالي الدافئة" أغنية "حبيبة أمها" لإبنتها هويدا، وهي طفلة رضيعة ولاقت نجاحًا منقطع النظير ولا تزال تعيش بيننا حتى الآن وتغنيها كل أم لطفلتها، وهي من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش.

7- "حبك يا أمي" محمد فوزي ونازك

قدم الفنان الكبير محمد فوزي، دويتو رائع مع المطربة نازك، وهي أغنية "حبك يا أمي" وتحمل فيها الكلمات الكثير من فضل الأم وحنانها.
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