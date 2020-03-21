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بنك التنمية الاجتماعية السعودي: مبادرة دعم بـ 12 مليار ريال

السبت 21/مارس/2020 - 09:40 م
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بنك التنمية الاجتماعية السعودي
بنك التنمية الاجتماعية السعودي
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اعتمد بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كلا الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

وذلك انطلاقاً من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود، واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية حيث تم زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.

كما تم زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

شمل ذلك أيضًا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي لـ 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة.

إضافة إلى التمكين المالي وإيماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال وخاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
بنك التنمية الاجتماعية السعودي: مبادرة دعم بـ 12 مليار ريال
بنك التنمية الاجتماعية السعودي: مبادرة دعم بـ 12 مليار ريال
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مبادرة دعم كورونا فيروس كورونا صندوق التنمية الوطني بنك التنمية الاجتماعية السعودي بنك التنمية الاجتماعية السعودية

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