حقيقة انتشار عدوى كورونا داخل مستشفى سعاد كفافي

أكد الدكتور محمد صفوت، مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي، أن الأطباء والمستشفيات والتمريض هم حائط الصد الأول، موضحًا أن المريض الذي دخل للمستشفى منذ أسبوع كان يعاني من مرض في القلب، وأعراضه ليس لها أي علاقة بأعراض فيروس كورونا.





وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أنهم اتخذوا كافة الإجراءات والفحوصات واتضح أنه مصاب بأمراض في الجهاز التنفسي ناتج عن مرض القلب.





وتابع أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم تحويل المريض إلى حميات إمبابة ثم تم سحب عينات منه، وظهرت نتائج إيجابية أمس الجمعة، مؤكدًا أنه اتخذوا كافة الإجراءات مع المخالطين، منوهًا بأن المستشفى اتخذت إجراءات احترازية منذ شهر يناير؛ لحماية المتواجدين بالمستشفى والمترددين على المستشفى.





وأشار مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي، إلى أن المستشفى تطبق بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وأنهم لديهم خطط كاملة مسبقة، متابعًا: "الوضع آمن تمامًا بمستشفى سعاد الكفافي، والمرضى يترددون بصورة طبيعية على المستشفى، وجميع المرضى المتواجدين بالمستشفى آمنين"، ونفى انتشار العدوى داخل المستشفى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



