شادي جمال ينضم لأسرة "فرصة ثانية" مع ياسمين صبري



وفي سياق متصل يواصل "شادي جمال" تصوير المشاهد الخاصة داخل القاهرة، وتتميز قصة المسلسل بالطابع الرومانس الإجتماعي، حول شاب يعمل كبمرمج كمبيوتر يسعي لعمل شركة خاصة له.



ومن جانب آخر أعرب "جمال" عن سعادته بالعمل وسط باقه مميزة من نجوم الوسط الفني، كالفنان محمود البيزاوي، أحمد مجدي، دياب، الفنانة ياسمين صبري، وهبة مجدي، والمخرج مرقس عادل، معالجة محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم.

وأكد "جمال" أن تجمعه علاقة قوية بالفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي لكثرة مشاهدهم سويا.



الجدير بالذكر أن الفنان شادي جمال هاشم شارك بأكثر من عمل درامي سابق كمسلسل "سبع أرواح"، ومسلسل "أيوب"، بالأضافة إلي 45 عرض مسرحي ما بين مراكز الشباب والفرق الحره و قصور الثقافة.

أنضم الفنان الشاب شادي جمال هاشم لأسرة مسلسل "فرصة ثانية" هو المقرر عرضة فى رمضان المقبل2020 ،المسلسل بطولة الفنانة ياسمين صبري، وأحمد مجدي.