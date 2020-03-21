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لعنة "كورونا" تصيب فيلم "ڤيرس" وتؤجل عرضه

السبت 21/مارس/2020 - 10:24 م
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فيرس
فيرس
يارا أحمد
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أدى قرار غلق دور العرض السينمائي ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا إلى تأجيل عرض فيلم " ڤيرس" ، بعد ان كان من المقرر عرضه خلال نهاية مارس الجاري ، وذلك بعد أن بدأت الجهة المنتجة للفيلم في تجهييز النسخ اللازمة والافيشات الاولى ، والانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة من تصوير ومونتاج وجرافيك وموسيقى تصويرية.

يعد فيلم "فيرس" أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k ، إلى جانب استخدام أحدث امكانيات التصوير و الجرافيك، والاستعانه بفريق اجنبي مصري لتنفيذ الخدع و الجرافيك ، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي ، من خلال شخصية "حمزة" ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الاخيرة بالجامعة ، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة و يحدث موقف معين فيجد نفسه مطارد هو وأصدقائه بسبب لعنة ما .
يشار إلى أن الفيلم اخراج أسامه عمر وإنتاج شركه رايز و شركه فريمز وبطولة شريف السلاموني ، مارتينا عادل ، تامر القاضي ، وفاء صادق ، مها ابو عوف ، ريم البارودي ، نهير امين ، ياسمين رحمي ، محمود جمعه ، عبد الحميد منصور ، جومانه فؤاد ، سلمي المعز ، بيجاد المغربي ، عصام شاهين ، عبير سعيد .
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