بنس: الولايات المتحدة سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بـ"كورونا"





أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي دوري في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقال بنس: إن "الشعب الأمريكي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة فيروس كورونا"، موضحاً أن "خطر الإصابة بالوباء يصبح أقل إذا اتبعنا الإرشادات الطبية".





وأضاف: أن "عملية الكشف عن المصابين تجري بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنه "تم فحص على أكثر من 195 ألف ممن ظهرت عليهم أعراض المرض".





وتابع "وأظهرت نتائج الفحوصات إيجابية عينات 19343 حالة وتأكيد إصابتهم بكورونا حتى الأن".





هذا وأعلن الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقالت ترامب، خلال مؤتمر صحفي: إنه "جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود؛ لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً على أن "العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة؛ لكبح انتشار الوباء العالمي".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب "استهان بتلك التحذيرات".

وقالت الصحيفة الإمريكية: إن "ترامب والمشرعين الأمريكيين قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء، الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل أمريكا".

ولم تحدد المخابرات الأمريكية وقتها، التاريخ المحتمل لوصول الفيروس إلى الأراضي الأمريكية أو استشرائه فيها، على نطاق واسع، لكنها كانت على دراية بنقاط انتشار المرض في الصين ودول أخرى، واكتفت المخابرات بالتنبيه إلى وتيرة استشراء الفيروس، ونبهت إلى أن السلطات الصينية تحاول التقليل من شدة المرض لأنها لا تكشف معلومات دقيقة حول الوضع الصحي.



