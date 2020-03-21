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محمد عساف يغني لوالدتة في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 10:06 م
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محمد عساف
محمد عساف
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد عساف، فيديو لة وهو يقوم يالغناء لوالدتة ليهنئها بعيد الأم، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قام عساف بالتعليق علي الفيديو قائلاً "إلي كل أم، أحن إلي خبز أمي، علي الجانب الآخر علق الجمهور علي الأغنية قائلين " ربنا يسعدك أنت وهالصوت ويحفظلك الوالدة ويحفظ كل الأمهات، الله يحميك ويحمي والدتك، الأم شمعة مقدسة تضيئ ليل الحياة بتواضع ورقة.

كانت كلمات الأغنية التي غناها عساف لأمة في عيد الأم عيد الأم عبارة عن "أحن إلى خبز أمي وقهوه أمي. . وتكبر فيا الطفولة يوماً علي صدري يومي. . وأعشق عمري لاني اذا مت اخجل من دمع امي. . هرمت فردي نجوم الطفولة. . حتي اشارك صغار العصافير".

يشار إلى أن "عساف" نشر رسالة أيضاَ للأمهات علي تويتر كان مضمونها" لكل الأمهات الجميلات الرائعات.. يا وصية الرحمن و يا جنة الحياة.. كل عام و أنتن بخير حافظوا على أمهاتكم #خليك_في_البيت.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد عساف أغنية "شها لحلاوة" باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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