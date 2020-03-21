القوات المسلحة بالسعودية تنشر مستشفيات متنقلة لمواجهة كورونا

بدأت القوات المسلحة السعودية، اليوم السبت، في توزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأعلن موقع وزارة الدفاع السعودية، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة سخرت كافة الامكانات للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.





وبدأت القوات المسلحة السعودية بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية لمواجهة كورونا.





وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية، عن أنه تم تركيب مستشفى متنقل بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك لأخذ الاحتياطات القصوى في إجراءات الكشف الأولي وفرز الحالات قبل دخولها للمستشفيات الرئيسية.





وتهدف هذه الخطوة لرفع جاهزية المنشآت الصحية بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق السبت، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن 8 حالات تعافت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 16 حالة.

ودعا العالي الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيراً إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حالياً للإصابة بفيروس كورونا.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 392 حالة.

وقال "متحدث الصحة"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري بشأن فيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت: إنَّ وزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية لمواجهة كورونا. مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المتعافين بلغ 16 حالة حتى الآن، بعد تعافي ثماني حالات جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة: التجمعات على جميع مستوياتها خطرة جدًا، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة، معقبًا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء.



