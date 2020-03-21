الطريقة الآمنة لحماية نفسك عند إستخدام ماكينة الصراف الآلي

قدم عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، نصائح استرشادية للمواطنين يجب اتباعها عند استخدام ماكينة الصراف الآلي بتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأموال تعد من أحد الأسباب التى تنقل فيروس كورونا المستجد، ما جعل البنك المركزي يصدر عدد من القرار لتقليل التداول النقدي للعملات والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الألكترونية، من ضمنها الغاء رسوم الصراف الألى، وزيادة الحد الدفع الألكتروني بالمحمول إلى 100 ألف جنيه شهريا و30 ألف جنيه يوميًا.

وأعطي بنك مصر تعليمات لعملائه الذين يستخدمون الصراف الآلي للوقاية من الأصابة من فيروس كورونا عند استخدامه، تشمل تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية عند الضغط على الأزرار ثم التخلص منه بطريقة آمنة، بالأضافة إلى ترك مسافة تصل إلى 2 متر بينك وبين الأخرين اثناء إنتظار صرف الأموال من الصراف الآلي، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام الخدمات البنك الألكترونية التى توفرها مختلف البنوك بدلا من ماكينة الصراف الآلي في الوقت الحالي إن أمكن.







